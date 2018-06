Ramos su Lopetegui: "Nessun personalismo al di sopra della Spagna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sergio Ramos, capitano della Spagna, ha parlato in conferenza stampa al fianco del nuovo ct iberico Hierro: "Abbiamo dovuto voltare pagina molto rapidamente. Lopetegui ci ha guidato nelle qualificazioni, ma nessun nome dovrebbe essere al di sopra della Nazionale e della Spagna. In pochi avrebbero potuto sostituirlo meglio di Hierro, una persona che tutti ammiriamo e che ci conosce da tempo. Sono decisioni che non spettano a noi. L'unico modo per andare avanti è scendere in campo e dimostrare il nostro valore sul terreno di gioco. Preferiamo voltare pagina, dopo il Mondiale ognuno dirà quello che pensa. Sembra che andiamo a un funerale e invece domani inizia il nostro Mondiale. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno e voglio finire la competizione con il sorriso".