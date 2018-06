Rizzoli: "Rocchi per la finale? Difficilissimo, ma non impossibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicola Rizzoli, oggi designatore degli arbitri di Serie A, ha paralto a La Gazzetta dello Sport: "Io l’ultimo arbitro ad aver fischiato una finale senza aiuto tecnologico? No, non l'avrei mai detto, perché nel 2014 non c’erano le condizioni per questo passo. Ma il progresso cammina veloce ed è normale adeguarsi. Qualcuno sostiene che il calcio con la Var è snaturato, meno romantico. Allora perché usiamo tablet, telefonini e tutto il resto che prima non c’era? La tecnologia è utile, lo dicono i numeri: 117 errori evitati sono tanti. Rocchi per la finale? È difficilissimo, non impossibile. Gianluca deve pensare match dopo match. Una semifinale è alla portata, ma non mettiamo limiti…".