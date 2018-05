Rodrigo: "Niente Mondiali per Morata? Chi c'è ha fatto grande stagione"

© foto di J.M.Colomo

L'attaccante del Valencia Rodrigo parla del suo futuro: "La mia volontà è continuare al Valencia. Abbiamo fatto una grande stagione e ci siamo qualificati in Champions League. L'ho detto molte volte e resto di questa idea". Il giocatore ha parlato anche di Alvaro Morata, non convocato da Lopetegui per i Mondiali: "Ci sono molti giocatori che potevano essere nella lista. Noi tre attaccanti che siamo stati convocati abbiamo fatto una grande stagione".