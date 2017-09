Romania, Chiriches: "Deluso da queste qualificazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria di misura e sul gong per la Romania contro l'Armenia, ma Chiriches non è soddisfatto, anche perché le speranze di qualificazione ai mondiali della sua nazionale sono poche: "È stata dura prenderci questi tre punti, non abbiamo giocato bene e speriamo di poter fare di più. Sono deluso dall'andamento di queste qualificazioni, ma stiamo lottando in ogni partita. Le probabilità di qualificarci sono molto basse, ma andremo in Montenegro e proveremo a vincere, poi vediamo cosa accadrà. Non sta a me parlare di cosa accadrà in futuro, la federazione dovrà fare un'analisi approfondita e prendere una decisione".