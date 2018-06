Ronaldo carica il Brasile: "È arrivata l'ora di vincere un altro Mondiale"

Ronaldo Luís Nazário de Lima carica il Brasile in vista del Mondiale in Russia: "È ora che il Brasile torni a vincere un Mondiale. Neymar? Mi farebbe piacere se superasse il mio record di gol e anche quello di Pelé, perché vorrebbe dire vincere titoli. Mi piace la sua ambizione, la sua voglia di fare gol e di aiutare la sua squadra. Sono due anni che il Brasile gioca molto bene, in modo equilibrato. Con Tite i giocatori sono tutti motivati, il gruppo è giovane, per alcuni si tratta del primo Mondiale e magari ci sarà un po’ di ansia da debutto, ma non penso che sia un problema. Favoriti? Il Brasile, ma anche la Spagna ha uno squadrone. Poi la Germania è sempre molto forte, l’Argentina anche... e la Francia ha una squadra giovane e di talento. Per vincere la Coppa del Mondo bisogna considerare tanti fattori. Neymar al Real? Tutti parlano. Bisogna vedere cosa c’è di vero e cosa no. Di certo lui è un giocatore da Real Madrid". Lo riporta Sky Sport.