Rubiales: "Lopetegui? Prenderemo la decisione per il bene della Spagna"

Il presidente della Federazione spagnola, Luis Rubiales, è su tutte le furie e deve prendere la decisione sul cacciare o meno Julen Lopetegui dopo l'annuncio di ieri dell'accordo tra l'attuale commissario tecnico iberico e il Real Madrid e al momento del suo arrivo a Krasnodar, sede della Spagna per il Mondiale in Russia ha affermato: "Prenderemo la decisione più conveniente per la Nazionale. Quello che posso dire è che faremo le cose con responsabilità".