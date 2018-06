Rudiger: "A PES in Nazionale sono il più forte, però giocano tutti a FIFA"

© foto di Federico Gaetano

Antonio Rudiger, difensore della Germania e del Chelsea, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport qualche curiosità sul ritiro della Nazionale tedesca in vista del Mondiale: "In una squadra non possono essere tutti amici, ma in campo siamo una cosa sola. Non importa da dove provengono i vari giocatori. In ritiro cosa facciamo? A PES sono per distacco il migliore di tutti, anche perché gli altri giocano a FIFA e, proprio per questo, nessuno vuole giocare con me. Il più simpatico? Direi che è Muller, anche se spesso le sue battute non si capiscono subito. Poi però ci ripensi e ci ridi su".