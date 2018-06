Russia '18, i 23 convocati del Belgio: escluso Jordan Lukaku

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque tagli per il Belgio che questa mattina ha diramato la lista definitiva dei convocati per Russia 2018. Lascia il gruppo il laterale della Lazio Jordan Lukaku, così come Matz Sels (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford), Christian Benteke (Crystal Palace) e Laurent Ciman (Los Angeles FC), con quest'ultimo prima riserva in caso di infortuni. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool).

Difensori: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City), Thomas Meunier (PSG), Thomas Vermaelen (Barcellona), Jan Vertonghen (Tottenham).

Centrocampisti: Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nacer Chadli (WBA), Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian).

Attaccanti: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Dries Mertens (Napoli), Romelu Lukaku (Manchester United).