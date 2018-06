Russia '18, possibile record per Neuer: servono tre gare senza subire gol

© foto di J.M.Colomo

La Coppa del Mondo in Russia è pronta a partire, col Mondiale che potrebbe avere un nuovo record qualora Manuel Neuer dovesse chiudere almeno tre gare senza subire gol. La classifica dei clean sheet di tutti i tempi vede in testa l'inglese Peter Shilton e il francese Fabian Barthez, con dieci gare senza incassare reti. Il primo è riuscito nell'impresa tra il Mondiale di Spagna '82 e quello di Italia '90, il secondo tra Francia '98 e Germania 2006. Neuer, convocato per la Germania nonostante un anno vissuto in infermeria, tra 2010 e il 2014 è a quota sette gare senza subire gol: l'estremo difensore del Bayern Monaco potrebbe strappare il nuovo record in Russia.