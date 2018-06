Russia '18, Ronaldo presente nello spot Nike. Con un nuovo palo

© foto di Antonio Vitiello

La Coppa del Mondo di Francia '98 rappresenta una delle più grandi delusioni per il Brasile, che arrivò in finale per poi perdere 3-0 contro i padroni di casa. La Nike, però, ha deciso di diffondere una pubblicità che in un certo senso ripropone una parte di quello lanciato prima della Coppa del Mondo francese. Venti anni fa la multinazionale americana diffuse un video in cui c'era la Nazionale brasiliana in aeroporto, pronta a partire per Parigi, con Ronaldo che colpì un palo improvvisato. Cambiano gli anni, cambiano quasi tutti i protagonisti ma la musica è la stessa: c'è l'ex Fenomeno nello spot lanciato da qualche giorno, insieme alla Nazionale verdeoro di Tite, con Ronaldo protagonista di una una nuova conclusione in aeroporto a 'porta' vuota. Terminata, ovviamente, sul palo.