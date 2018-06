Russia 2018, disavventura per Kanu: l'ex Inter derubato a Mosca

Disavventura per Nwankwo Kanu in Russia, dove l'ex attaccante di Inter e Arsenal seguirà la sua Nigeria. L'ex calciatore è stato derubato di 8mila sterline, circa novemila euro, però prontamente recuperate dalle autorità russe. La vicenda è accaduta all’aeroporto di Mosca Sheremetyevo, dove Kanu era atterrato con un volo partito da Londra. L'ex punta ha capito di essere stato derubato soltanto a Kaliningrad, dove ha denunciato i fatti e dove è prevista la partita di leggende del calcio alla quale è stato invitato. I due rapinatori sono già stati identificati, come scrive il Daily Mail in Inghilterra, e sono due addetti allo scarico dei bagagli dell’aeroporto di 30 e 36 anni. Adesso rischiano una condanna fino a sei anni di reclusione.