Russia 2018 già iniziato in orbita: due cosmonauti giocano nello spazio

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

In attesa del Mondiale in Russia, il pallone della Coppa del Mondo ha iniziato a rotolare nello spazio. Grazie ai cosmonauti russi Anton Shkaplerov e Oleg Artemyev che, per anticipare la grande manifestazione che si giocherà nel loro Paese, hanno deciso di inaugurare il Mondiale del 2018 in orbita. I due hanno giocato a calcio sulla Stazione Spaziale Internazionale usando Telstar 18, il pallone ufficiale dei Mondiali del 2018 e lo stesso con cui verrà dato il calcio d'inizio in occasione della partita inaugurale tra Russia e Arabia Saudita in programma il prossimo 14 giugno allo stadio Luzhniki di Mosca.