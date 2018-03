Russia 2018, gruppo C: Eriksen la minaccia numero uno della Francia

© foto di Federico De Luca

Tutto apparentemente troppo facile per la Francia, sorteggiata nel gruppo C dei Mondiali: la selezione di Didier Deschamps è candidata a stravincere il proprio girone anche se nelle passate edizioni i transalpini si sono spesso dimostrati imprevedibili nella fase a gironi (ricordate il Mondiale 2002? O il 2006, semplice sulla carta ma superato per il rotto della cuffia). Le avversarie sono arrivate in Russia tutte attraverso le forche caudine dei playoff: la Danimarca ha un Eriksen in più che troverà nella sfida contro i transalpini i compagni di squadra del Tottenham Lloris e Sissiko. Curiosità attorno al Perù, trascinato dall'esperto Jefferson Farfan. Poche speranze per un'Australia che di Mondiale in Mondiale appare sempre meno competitiva. Basti pensare che il trascinatore sarà ancora una volta Tim Cahill, 37 anni.

Percentuale qualificazione:

FRANCIA 80%

DANIMARCA 55%

PERU 45%

AUSTRALIA 20%