Russia 2018, gruppo F: Germania, la "punizione divina" alla Svezia

© foto di Imago/Image Sport

Ai nostri carnefici non è andata benissimo. La Svezia pesca i campioni del mondo della Germania e hanno molte probabilità di salutare la Russia dopo le prime tre partite. Il Messico appare oggettivamente superiore agli scandinavi: a livello tecnico e anche di esperienza, visto che molti esponenti della Tricolor stanno giocando da anni in Europa, anche piuttosto bene. E anche i nuovi sbarcati nel Vecchio Continente stanno bruciando le tappe, come Hirving Lozano al PSV. Granqvist e compagni devono guardarsi bene anche dalla Corea del Sud anch'essa sempre più europeizzata: Son è la stella che può fare la differenza. La Germania è destinata a fare corsa a sé: il movimento calcistico tedesco è talmente florido che Joachim Low potrebbe schierare quattro squadre totalmente differenti e tutte e quattro pienamente competitive.

Percentuale qualificazione:

GERMANIA 90%

MESSICO 50%

SVEZIA 30%

COREA DEL SUD 30%