Russia 2018, gruppo H: il più equilibrato. E non mancano i "derby"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gruppo H è il più equilibrato fra gli 8 del Mondiale. Colombia e Polonia sono leggermente favorite anche se questi ultimi non passano il primo turno di un Mondiale dal 1982. Non mancano interessanti sfide a distanza: quella juventina Szczesny-Cuadrado in Colombia-Polonia anche se la stuzzicante è quella fra le due stelle del Bayern Robert Lewandowski-James Rodriguez. Occhio al Senegal che punta ad essere rivelazione come nel 2002: gli africani puntano su un Koulibaly che sta imponendosi come uno dei migliori difensori al mondo. Per lui sfida tutta partenopea contro Zielinski e Milik nella sfida contro la Polonia. Non è spacciato nemmeno il Giappone, che ringrazia la Bundesliga: il campionato tedesco grazie alle regole che non pongono limiti all'acquisto di extracomunitari attingono molto dalla terra del Sol Levante. Aiutandolo a crescere calcisticamente.

Percentuale qualificazione:

COLOMBIA 65%

POLONIA 55%

SENEGAL 45%

GIAPPONE 35%