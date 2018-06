Russia 2018, la presidente Duma: "Niente sesso con gli stranieri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A poche ore dall'inizio del Mondiale di Russia 2018, arriva il singolare appello della presidente della Commissione per le questioni familiari della Duma, Tamara Pletniova. Intervistata da Radio 'Govorìt Moskvà', la Pletniova ha detto: “Donne russe, evitate di avere rapporti sessuali con gli stranieri che verranno in Russia per i Mondiali”. Inoltre, la Pletniova ha lasciato intendere che in occasione delle Olimpiadi di Mosca 1980 ci sia stato un boom di ragazze madri. "Questi bambini soffrono dopo, e hanno sofferto dai tempi sovietici", ha affermato la deputata, che non si è risparmiata una nota razzista: "Va bene quando sono della stessa razza”.