Russia 2018: Mourinho opinionista per RT. Cachet da urlo

Cachet da urlo per José Mourinho in vista del prossimo Mondiale. La tv russa 'RT' ha annunciato che l'allenatore portoghese sarà tra i suoi opinionisti per Russia 2018.

Il manager del Manchester United - scrive il Daily Mail - incasserà 450mila euro al giorno e lavorerà per l'emittente russa quattro giorni. La sua presenza è garantita anche per la finale, ma in quella occasione gli verrà concessa la possibilità di collegarsi via satellite.