Russia 2018, partite vietate a 467 hooligans

Misure anti-hooligans, previsti sistemi riconoscimento facciale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MOSCA, 31 MAG - Sono 467 gli individui a cui è stato negato il fan ID, il "passaporto del tifoso" necessario per accedere alle partite dei Mondiali in Russia. Lo ha comunicato il capo del dipartimento della sicurezza di Mosca Vladimir Chernikov. "Abbiamo compilato una lista di 467 nomi, di cui 157 sono residenti a Mosca", ha dichiarato Chernikov, precisando che la lista include i nominativi di hooligans pericolosi forniti dagli altri paesi. Chernikov ha aggiunto che durante l'evento saranno attive videocamere dotate di sistemi di riconoscimento facciale. "Riconosciamo che c'è un problema - ha detto - ma ci stiamo lavorando in modo operativo con i rappresentanti di club stranieri come Manchester United, Liverpool e Chelsea". Secondo le stime, circa un milione e mezzo di persone visiteranno Mosca in occasione dei Mondiali, che si svolgeranno dal 14 giugno al 15 luglio.