Russia 2018, pronostico UBS: vince la Germania. E l'Italia passa il girone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia non parteciperà al mondiale, ma ha l'1,6% di vincerlo. Almeno secondo lo studio pubblicato oggi da UBS, la più antica e principale banca d'affari svizzera, che oggi ha raccontato le sue previsioni su Russia 2018, basate su strumenti econometrici. Nel caso dell'Italia, ironia a parte, non si tratta di un errore, ma di un voluto omaggio: la banca elvetica ha infatti effettuato alcune simulazioni inserendo l'Italia al posto della Svizzera, per immaginare cosa sarebbe successo se gli azzurri si fossero qualificati. Risultato: 1,6% di vittoria finale, ma percentuale altissima di superare il primo turno. Sarebbe stata la prima volta dal 2006, ovviamente non sarà.

Tornando a chi parteciperà davvero alla prossima rassegna iridata, la Germania è la grande favorita, con il 24% di possibilità di successo. Seguono Brasile (19,8%) e Spagna (16,1%), poi Inghilterra, Francia, Belgio, ARgentina e Portogallo.