Russia 2018, Robbie Williams fa il dito medio alla cerimonia inaugurale

Siparietto poco piacevole che ha coinvolto Robbie Williams. La star inglese si è esibita nella cerimonia d'apertura del Mondiale e al termine dell'esibizione ha mostrato alle telecamere il dito medio. Non sono mancate le polemiche sui social per il gesto. Il cantante, ricordiamo, nel recente passato si è attirato le antipatie di molti russi per la canzone e il video "Party like a russian" nel quale Williams prendeva in giro lo stile di vita post-sovietico fatto di eccessi, soprattutto degli oligarchi.