Russia, Cherchesov: "Il calendario del girone può essere un vantaggio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct della Russia Stanislav Chechesov ha commentato così il sorteggio del girone di Coppa del Mondo dove i padroni di casa sfideranno Uruguay, Egitto e Arabia Saudira: “Non posso dire se sono felice o meno, affronteremo dei grandi campioni come Salah, Suarez e Cavani e non ho alcuna familiarità con le nostre avversarie. Mi piace invece il calendario che ci vedrà esordire con l'Arabia Saudita e chiudere con l'Uruguay. - conclude Cherchesov – Credo che questo possa essere un vantaggio per noi”.