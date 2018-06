Russia, Cherchesov: "Non illuda il 5-0. Ricordiamoci la Confederations"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il commissario tecnico della Russia, Stanislav Cherchesov, ha commentato l'esordio strepitoso della sua nazionale, vincente per 5-0 contro l'Arabia Saudita: "Questo è solo l'inizio. Abbiamo vinto 5-0, abbiamo ottenuto tre punti ma non può bastare. L'esperienza della Confederations Cup insegna, visto che avevamo vinto la prima partita e siamo stati eliminati. Ora voltiamo pagina e concentriamoci sula prossima partita (contro l'Egitto, ndr). Non sappiamo se Salah gipocherà: senza di lui l'Egitto è una buona squadra ma con lui lo è ancora di più. E hanno un ottimo allenatore come Cuper"