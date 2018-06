Russia, Cheryshev: "Non avrei mai potuto immaginare una giornata così"

© foto di www.imagephotoagency.it

Denis Cheryshev, autore della doppietta nel 5-0 della Russia contro l'Arabia Saudita, commenta l'esordio da favola in questo Mondiale: "Ero già felice di essere inserito nei 23, non mi sarei mai potuto immaginare una giornata come questa. Non ho parole, sono felice di aver vinto, sono felice per la mia squadra e la mia famiglia. Ma non dobbiamo fermarci qui perché se ci adagiamo sugli allori rischiamo di andare fuori".