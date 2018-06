Russia, Cheryshev: "Sempre grato a Capello. Sarà un grande Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Denis Cheryshev, esterno della Russia (e del Villarreal), parla a La Gazzetta dello Sport in vista dell'inizio del Mondiale: "Nel 2014 ero infortunato ma Fabio Capello, che mi aveva fatto debuttare, mi chiese di accompagnarlo in Brasile. Gli davo una mano con la lingua ed è stata una grande esperienza. Gli sarò sempre grato. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla Russia? La Russia ha fatto uno sforzo economico enorme costruendo stadi di ultima generazione che sono meravigliosi e la passione della gente per il calcio è autentica. Sono di parte, ma da russo mi aspetto che sia un grande Mondiale. La gente è amabile, ha voglia di vivere questa festa e mi auguro che questa possa essere l’occasione per aprire la Russia al mondo, farci conoscere e contribuire all’unità globale: ne abbiamo gran bisogno. Gli hooligans? Se non cerchi il conflitto, in Russia non lo trovi"