Russia, Dzagoev non recupera e non partirà per San Pietroburgo

Fonte: TuttoMondiali.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alan Dzagoev è uscito dopo poco più di venti minuti nel match inaugurale tra Russia e Arabia Saudita a causa di un problema muscolare. La Federazione Russa ha informato che l'attaccante non viaggerà insieme al resto della squadra per San Pietroburgo, visto che è indisponibile per il match con l'Egitto. In dubbio la sua presenza anche per la terza partita del girone, quella contro l'Uruguay del prossimo 25 giugno.