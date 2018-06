Russia, i 23 per il Mondiale: in cinque restano fuori, ecco la lista

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli ha parlato anche del suo futuro. Diffidenza nei miei confronti da parte dei club italiani? "Perché Mino chiede troppi soldi (sorride, ndr)". Pronto...

Il commissario tecnico della Russia Stanislav Cherchesov ha stilato la lista dei 23 giocatori per il Mondiale casalingo. Rispetto alla lista iniziale di 28 giocatori, cinque sono stati esclusi mentre l'infortunato Ruslan Kambolov, è stato sostituito da Sergei Ignashevich.

