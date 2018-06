Salah alle prese con la riabilitazione. Sui social scrive: "Good feelings"

"Good Feelings", scrive Mohamed Salah sul suo profilo Instagram, come didascalia di una foto che ritrae l'attaccante egiziano alle prese con gli esercizi di riabilitazione per provare a recuperare in tempo per la seconda, o almeno per l'ultima, partita che attende il suo Egitto alla fase a gironi dei prossimi Mondiali. Con tanto di elastico e palla medica Momo, com'è stato soprannominato dai suoi tifosi, cerca di tramutare in realtà le speranze dei suoi tifosi, dopo l'intervento di Sergio Ramos nella finale di Champions costatogli l'infortunio alla spalla.