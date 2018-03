Sampdoria, Barreto al 45': "Subito sotto all'inizio poi siamo venuti fuori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edgar Barreto, centrocampista della Sampdoria, ha parlato nell'intervallo della sfida di TIM Cup contro la Fiorentina ai microfoni di Rai Sport: "Ci siamo trovati subito sotto di 1-0 ma siamo stati in grado di rimanere in partita e tenere botta. Piano piano siamo venuti fuori con il gioco. La partita è aperta, dobbiamo curare i particolari per far male alla Fiorentina".