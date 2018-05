Senegal, Koulibaly raggiante: "Orgoglioso di far parte dei 23 leoni"

Fonte: Tuttomondiali.it

© foto di Federico De Luca

E' un Kalidou Koulibaly entusiasta per la convocazione con la Nazionale senegalese, in vista dei prossimi Mondiali. Cosi il difensore del Napoli ha lasciato trasparire tutto il suo entusiasmo: "Fiero ed orgoglioso di far parte dei 23 leoni che giocheranno il prossimo Mondiale!", ha scritto su Twitter.