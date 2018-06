Serbia, disavventura per Kostic: per la stampa locale aggredito da teppisti

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Disavventura per Filip Kostic, centrocampista serbo dell'Amburgo. Il giornale Kurir scrive che il centrocampista, presente ieri a Kragujevac, è stato attaccato e picchiato da alcuni teppisti all'interno di una discoteca. Ferito anche il cugino del calciatore, con lui al momento dell'aggressione. La famiglia del calciatore, al momento, nega questo episodio. Attese dunque nuove notizie in merito, per fare luce sulla questione.