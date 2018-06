Serbia, Krstajic: "La prima partita è fondamentale. La squadra è unita"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Mladen Krstajic, CT della Serbia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio Mondiale contro il Costa Rica: "Conosco bene l'atmosfera, ho fatto esperienza nell'ultima edizione della Coppa del Mondo come assistente. Dopo tanto tempo abbiamo un buon gruppo, la squadra è unita. Questo ci dà forza e ci rende ottimisti per la sfida. La qualità dei singoli non conta nulla se non c'è armonia all'interno della squadra. I nostri avversari hanno esperienza e qualità, giocano insieme da tanto tempo. Ma noi abbiamo calciatori che sono uomini-chiave nei rispettivi club e sappiamo che la prima partita è la più importante".