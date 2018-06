Serbia, Milenkovic: "Io il nuovo Vidic? Grazie al ct ma resto umile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della Fiorentina e della Nazionale serba, Nikola Milenkovic, ha parlato dal ritiro pre Mondiale tornando sulle parole del suo commissario tecnico, Mladen Krstajic, che lo ha battezzato come 'il nuovo Vidic': "È fantastico essere paragonato ad un giocatore come Vidic anche se io devo rimanere umile con entrambi i piedi saldamente in terra. Vidic è stato un giocatore importante mentre io sono nella fase nascente della mia carriera e quindi devo continuare a lavorare duro per scalare quella montagna e arrivare al suo livello. L'elogio di Krstajic significa molto per me perché è un impulso per continuare a migliorare".