Sorteggio Mondiale, le fasce: Spagna e Inghilterra temute da tutti

© foto di J.M.Colomo

Ricordiamo le fasce dell'urna di Russia 2018. In fascia 1, Russia, Germania, Brasile, Portogallo, Argentina, Belgio, Polonia e Francia. In fascia 2, Spagna, Perù, Svizzera, Inghilterra, Colombia, Messico, Uruguay e Croazia. In fascia 3 ci sono Danimarca, Islanda, Costa Rica, Svezia, Tunisia, Egitto, Senegal e Iran. In quarta e ultima, Serbia, Nigeria, Australia, Giappone, Marocco, Panama, Corea del Sud e Arabia Saudita.