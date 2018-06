Spagna, Alcantara: "Pronti per il debutto al Mondiale, non vediamo l'ora"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima dell'amichevole odierna con la Tunisia, il centrocampista della Spagna Thiago Alcantara ha parlato così in conferenza stampa in vista del Mondiale: "Non vediamo l'ora di giocare la prima partita della Coppa del Mondo. Ci sentiamo pronti per il debutto, stiamo contando i giorni e vogliamo che arrivi il prima possibile".