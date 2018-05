Spagna, Aspas: "Morata out? Gotze ha deciso un Mondiale ed è fuori..."

© foto di J.M.Colomo

Iago Aspas, convocato da Julen Lopetegui per i Mondiali, risponde alle domande su Alvaro Morata, escluso per fare posto proprio al giocatore del Celta: "Ho parlato con lui però è una decisione che doveva prendere l'allenatore. Molti buoni giocatori sono stati lasciati fuori, come Gotze che ha segnato la rete decisiva dell'ultimo Mondiale. Se hai un anno negativo e c'è qualcuno che fa meglio è giusto che vada quest'ultimo".