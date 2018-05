Spagna, Azpilicueta: "Sogno di vincere in Russia. Morata voleva esserci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Chelsea e della Nazionale spagnola Cesar Azpilicueta ha parlato così in conferenza stampa nel ritiro delle Furie Rosse: "Quando arrivi a un Mondiale non puoi essere stanco. Non importa cosa tu abbia fatto durante la stagione, ciò che conta è esserci e aiutare i tuoi compagni fin dal primo minuto. Ho provato un'allegria immensa quando ho saputo che sarei stato convocato per il Mondiale. Obiettivi? Abbiamo tanta voglia di goderci questa competizione al massimo, siamo ambiziosi. Mi è rimasto un sassolino nella scarpa dal Mondiale in Brasile, spero che in Russia possa andare diversamente e che la Spagna riesca in qualcosa di grande. Sogno la vittoria del Mondiale, ma quanto accaduto nel 2014 dovrà essere una lezione per noi. Morata? È stato molto importante nelle qualificazioni. Ci ho parlato e l'ho sentito dopo l'esclusione. Voleva esserci a tutti i costi, ma ci sosterrà comunque da casa".