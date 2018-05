Spagna, de Gea: "Ottima fase di qualificazione, ora la Coppa del Mondo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

David de Gea, portiere del Manchester United, ha parlato della Nazionale spagnola che a breve partirà per la Russia. "Sono felice e desideroso di disputare un buon Mondiale. Vogliamo rendere orgoglioso l'intero Paese, siamo arrivati alla Coppa del Mondo dopo un ottimo girone di qualificazione e ora puntiamo al massimo. Sogniamo la vittoria finale, difendere i pali della Nazionale spagnola per me è qualcosa di molto speciale", ha detto attraverso la tv ufficiale dei red devils. La selezione iberica, nella fase di qualificazione, è arrivata prima nel girone davanti l'Italia.