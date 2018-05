Spagna, domani la lista dei 23 per la Russia: l'unico dubbio è Morata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani Julian Lopetegui consegnerà la lista dei 23 spagnoli che porterà in Russia per i Mondiali. Stando a quanto riportano i quotidiani spagnoli il ct della Roja ha 22 nomi certi ed un unico dubbio che corrisponde ad Alvaro Morata. Il giocatore del Chelsea è stato a lungo infortunato nell'ultimo periodo, ha segnato poco e Lopetegui sta pensando se è il caso di rinunciare a Morata e optare per un altro terzino sinistro, ovvero uno tra Monreal e Marcos Alonso.