Spagna, Hierro: "Firmerei per essere lo Zidane della Nazionale"

© foto di Adrián Blanco/Bernabéu Digital

Parla il nuovo ct della Spagna, Fernando Hierro: "Abbiamo lo stesso stile da un decennio, non credo che avremo sorprese. Rispetteremo il lavoro svolto fin qui, siamo un team di qualità. Dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza e sulle debolezze del Portogallo, senza essere arroganti ma speranzosi di fare le cose per bene. Io come Zidane? Firmerei, lo spero davvero".