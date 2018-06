Spagna, Hierro: "Non mi sarei mai perdonato se avessi detto di no"

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Il nuovo ct della Spagna Fernando Hierro ha raccontato così in conferenza stampa gli attimi frenetici vissuti prima di accettare l'eredità di Lopetegui: "Si trattava di affrontare il problema, non capirlo. Quando il presidente mi ha detto ciò che sarebbe successo, avevo tre alternative e ho scelto la terza: restare e fare un passo avanti. Non mi sarei mai perdonato una risposta negativa. Cosa cambierà? Non si può cambiare in due giorni qualcosa su cui si è lavorato per due anni. Non cambieremo niente. Ho un gruppo fantastico e l'unica cosa che posso chiedere ai miei calciatori è la personalità".