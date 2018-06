Spagna, i giocatori contro Rubiales: "Lopetegui resta. Vogliamo vincere"

A pochi secondi dall'inizio della conferenza, Radio MARCA afferma che lo spogliatoio della Spagna sta forzando la mano con la Federazione, orientata all'esonero, per la permanenza dell'attuale ct Julen Lopetegui. Questo il messaggio dei giocatori al presidente Luis Rubiales: "Questo non è un club, siamo qua per vincere un Mondiale. Tutta questa situazione ci sta danneggiando. Anche se sei arrabbiato, metti da parte l'orgoglio e lasciaci giocare".