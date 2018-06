Spagna, i numeri per il Mondiale: la 19 a Diego Costa, Thiago con la 10

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli nei giorni scorsi ha incontrato il centravanti del Chelsea Alvaro Morata, che piace anche alla Juventus, per sondare la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Lo rivela Sky Sport spiegando che...

Napoli, doppia idea in mezzo al campo: Rudy e Praet

Genoa, domani incontro decisivo per Marchetti. Sarà l'erede di Perin

Zaza: "Contento per il gol. Vogliamo rialzarci"

Italia, Perin: "Juve? Non mi sbilancio. Non c'è stata alcuna firma"

Baselli: "Il Torino merita di più. Potevamo andare in Europa"

Parma, due nomi per il centrocampo: Brugman e Cigarini

Sampdoria, accordo col Salisburgo per Berisha

Napoli, idea Sportiello. Potrebbe sostituire Sepe come secondo portiere

Bologna, piace Antonelli per la corsia sinistra

Inter, pericolo inglese per Rafinha: Liverpool e Arsenal sul brasiliano

Inter, il Barcellona non fa sconti per Rafinha

Viviano, lo Sporting si defila. In corsa restano Parma e Bologna

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 giugno

La Spagna ha ufficializzato i numeri di maglia per il prossimo Mondiale. La numero 10 sarà indossata da Thiago Alcantara mentre a Rodrigo andrà la numero 9. Diego Costa ha optato invece per la numero 19 con Isco che tiene la sua 22.

