Spagna, Iago Aspas: "Pronti per il Mondiale. Panchina? Decide Lopetegui"

© foto di J.M.Colomo

Dopo la vittoria per 1-0 arrivata contro la Tunisia, l'attaccante della Spagna, Iago Aspas autore del gol decisivo ha detto: "Non abbiamo giocato la palla come volevamo, ma questa vittoria ci aiuta ad acquisire fiducia e ad affrontare la prossima partita con entusiasmo. Siamo entusiasti di iniziare il Mondiale. Panchina? Decide il mister, io cerco di sfruttare i minuti che mi concede".