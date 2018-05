Spagna, in caso di vittoria al Mondiale 125mila euro per ogni giocatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito da AS, la federazione calcistica spagnola avrebbe già fissato i premi per i propri atleti in caso vincessero il Mondiale di Russia 2018. Soltanto superare la fase a girone porterà in tasca ad ogni giocatore delle Furie Rosse 30mila euro, che diventerebbero 95mila in caso poi di raggiungimento della finale ma di sconfitta. Con la vittoria finale ad ogni calciatore spagnolo invece spetteranno 125mila euro. Già solo per essere stati in grado di raggiungere la competizione a Ramos e compagni sono stati regalati orologi che costano decine di migliaia di euro.