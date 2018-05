Spagna, Iniesta: "Mondiale, 4 favorite su tutte. Occhio alle sorprese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Noi abbiamo il giusto mix di esperienza e gioventù, questa è sicuramente una cosa in più. Sulla carta la nostra nazionale è una di quelle che possono aspirare al trionfo finale, ma soltanto se manteniamo il nostro solito alto livello". E' questo il pensiero di Andres Iniesta, centrocampista della Spagna, che in un'intervista a GQ ha poi stilato le sue favorite per il Mondiale in Russia: "Credo che siano sempre le stesse: Brasile, Francia, Argentina e Germania. Poi c'è sempre qualche sorpresa, in ogni Coppa del Mondo".