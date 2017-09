Spagna, Isco: "La mia gara più bella con la Spagna. Futuro al Real"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il grande protagonista della notte del Santiago Bernabéu Isco ha parlato così in zona mista dopo la vittoria contro l'Italia: "Forse questa è stata la partita più speciale che ho giocato in Nazionale. Mi è riuscito tutto, sono felice di poter dare il mio contributo alla Spagna e al Real Madrid. L'ambiente al Bernabéu era spettacolare, ringrazio i tifosi per l'affetto. Lopetegui ha grande fiducia in me. Futuro? Ho sempre pensato di restare al Real Madrid, anche nei momenti negativi. Intendo rimanere per tanti anni".