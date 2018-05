Spagna, l'undici degli esclusi: Marcos Alonso e Callejon con Morata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un po' come successo per diverse altre Nazionali, come per esempio la Francia, fanno discutere le scelte del ct della Spagna Julen Lopetegui e soprattutto la lista degli esclusi. Questo, secondo Marca, l'undici tipo dei giocatori in orbita Roja che però non prenderanno parte al Mondiale, schierato col 4-3-3: Asenjo; Sergi Roberto, Bartra, Javi Martinez, Marcos Alonso; Ander Herrera, Illarramendi, Parejo; Callejon, Morata, Vitolo.