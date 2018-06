Spagna, la stampa iberica apre con Iniesta: "Il Mondiale di Andrés"

Mundo Deportivo e As oggi aprono su Andrés Iniesta, il quale ha in mente di continuare a vestire la maglia della nazionale spagnola anche dopo i Mondiali, nonostante i 34 anni e nonostante il suo trasferimento in Giappone: "Il Mondiale di Andrés" è l'apertura del quotidiano catalano; "Iniesta, grande di Spagna" è il titolo scelto dal giornale madrileno.