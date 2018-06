Spagna, Lopetegui: "Entusiasti per Russia '18. Attaccante titolare? Non so"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa sera la Spagna affronterà in amichevole la Svizzera e nella conferenza stampa della vigilia il ct della Roja Julian Lopetegui ha parlato anche dell'imminente Mondiale: "Nervosi? No. Siamo entusiasti di partecipare ad un evento per il quale ci siamo guadagnati il ​​diritto di giocare e di essere protagonisti, non siamo nervosi, ma responsabili. L'attaccante titolare? Ancora non ho deciso, ci sono stati dei match senza un riferimento, altri con un attaccante... Vedremo una volta che ci avvicineremo al Mondiale".