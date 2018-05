Spagna, Lopetegui: "Javi Martinez ha delle chance per il Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro della Roja, il ct della nazionale spagnola ha parlato di Javi Martinez, uno degli esclusi illustri in occasione delle amichevoli contro Germania e Argentina: "Javi è stato convocato più volte da noi, altre volte si è infortunato poco prima di venire. E' nei nostri pensieri, anche se non è stato chiamato ora solo per alcuni dettagli. Certamente ha molte possibilità di essere scelto per la Coppa del Mondo e tornerà sicuramente con noi. Lo conosciamo bene, quindi è uno dei nostri ragazzi".